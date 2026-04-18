Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте и сыграет с Андреевой

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Представляющая Казахстан вторая ракетка мира Елена Рыбакина пробилась в полуфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В четвертьфинале первая ракетка турнира Рыбакина победила Лейлу Фернандес из Канады со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6). Спортсменки провели на корте 3 часа.

Следующей соперницей Рыбакиной станет россиянка Мирра Андреева (6-й номер посева).

