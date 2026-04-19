Турсунов после победы Рыбакиной в Штутгарте: «Будет интересно, если в WTA-туре появится своя пара Синнер — Алькарас»

Дмитрий Турсунов высказался о победе Елены Рыбакиной в Штутгарте. В финале вторая ракетка мира обыграла Каролину Мухову — 7:5, 6:1.

"Рыбакина щелкает пятисотки как орехи — молодец! Пора было уже и автопарк обновить.

Конечно, пока не хватает стабильности в матчах, как у Соболенко, но в целом она движется в правильном направлении. Хочется, чтобы геймы на подаче не ускользали между пальцев и не было провалов в концентрации, но даже с такими недочетами результаты впечатляют.

Будет интересно понаблюдать, если у WTA появится своя пара уровня соперничества Синнер — Алькарас", — написал Турсунов в своем телеграм-канале.

