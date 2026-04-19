«Тело может стать главным препятствием». Дель Потро — о перспективах Дрэйпера

Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро высказался о перспективах Джека Дрэйпера.

"Как левша, он имеет преимущество перед многими игроками. Дрэйпер — очень талантливый теннисист, но иногда тело может стать главным препятствием в карьере, как это было у меня. Сейчас он пытается обрести уверенность в своем теле.

У него есть все, чтобы показывать высокий уровень, но главное — чтобы организм выдерживал максимальные нагрузки каждую неделю. Думаю, британский теннис в надежных руках".

По словам аргентинца, травмы — неотъемлемая часть карьеры любого теннисиста.

"Для меня травмы были самым сложным испытанием в карьере. Мне приходилось справляться с ними на протяжении многих лет, но я все равно предпочел бы каждый день играть против Большой тройки — Федерер, Надаля и Джоковича.

Травмы — часть нашего спорта. Любой спортсмен должен быть готов к тому, что они могут случиться в любой момент. Поэтому важно собрать идеальную команду: не только тренера, но и фитнес-тренера, физио, психолога. И чем быстрее ты справляешься с разного рода неудачами, тем лучше".

Джек Дрэйпер — модель и криминалист.