Елена Рыбакина высказалась о желании стать первой ракеткой мира и обогнать Арину Соболенко

Во время пресс-конференции Елену Рыбакину спросили о позиции в рейтинге. У Елены уточнили, следит ли она за тем, сколько очков отделяют ее от первого места и первой ракетки мира Арины Соболенко.
«Ну, я не особо зацикливаюсь на очках. Знаю, что моя команда иногда проверяет, но это не цель. Самое важное для нас — быть последовательными и хорошо играть, потому что вы не можете контролировать игру других игроков. Вам просто нужно делать свою работу как можно лучше.
Думаю, пока все идет хорошо, и мы просто стараемся продолжать в том же духе, готовясь к предстоящим крупным турнирам. Надеюсь, я смогу извлечь максимум пользы из этой недели и использовать ее на следующих турнирах», — сказала Рыбакина.
Напомним, накануне Елена Рыбакина, занимающая второе место в мировом рейтинге, в финале турнира WTA 500 в Германии одержала победу над 12-й ракеткой планеты чешкой Каролиной Муховой. Противостояние за титул в Штутгарте завершилось со счетом 7:5, 6:1 в пользу Рыбакиной.