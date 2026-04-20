Елена Рыбакина высказалась о желании стать первой ракеткой мира и обогнать Арину Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на турнире в Штутгарте ответила на вопрос о желании стать первой ракеткой мира, передает NUR.KZ со ссылкой на «Чемпионат».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Во время пресс-конференции Елену Рыбакину спросили о позиции в рейтинге. У Елены уточнили, следит ли она за тем, сколько очков отделяют ее от первого места и первой ракетки мира Арины Соболенко.

«Ну, я не особо зацикливаюсь на очках. Знаю, что моя команда иногда проверяет, но это не цель. Самое важное для нас — быть последовательными и хорошо играть, потому что вы не можете контролировать игру других игроков. Вам просто нужно делать свою работу как можно лучше.

Думаю, пока все идет хорошо, и мы просто стараемся продолжать в том же духе, готовясь к предстоящим крупным турнирам. Надеюсь, я смогу извлечь максимум пользы из этой недели и использовать ее на следующих турнирах», — сказала Рыбакина.

Напомним, накануне Елена Рыбакина, занимающая второе место в мировом рейтинге, в финале турнира WTA 500 в Германии одержала победу над 12-й ракеткой планеты чешкой Каролиной Муховой. Противостояние за титул в Штутгарте завершилось со счетом 7:5, 6:1 в пользу Рыбакиной.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше