Рыбакина рассказала, оставит ли себе выигранный в Штутгарте Porsche

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что сама будет водить Porsche 911, подаренный за победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).
«Я определенно оставлю ее, буду наслаждаться машиной. Ну, по факту за руль сажусь не я, у меня огромная команда и семья.
Думаю, мы все будем этим наслаждаться. Жаль только, что я так долго в туре, что не получается дольше оставаться дома и наслаждаться автомобилями, но когда сезон закончится, обязательно этим займусь», — заявила она.
Спортсменка заявила, что два года назад ей было обидно, что она должна была сидеть на пассажирском сиденье выигранного авто, потому что тогда у нее еще не было водительских прав.
«Когда я выиграла машину в первый раз, сказала себе: “Ладно, в следующий раз хочу вернуться и быть готовой водить”. Так и случилось, и да, очень рада и счастлива», — сказала она.
Рыбакина также высказалась о своем стиле вождения.
«Мне сложно сказать. Думаю, это должны оценить те, кто рядом со мной. Но думаю, что вожу довольно безопасно. Бывают моменты, когда расслаблена и никуда не спешу. Бывают моменты, когда хочется ехать быстрее, так что, пожалуй, самое главное, чтобы было безопасно», — сказала казахстанская теннисистка.
Напомним, 19 апреля Елена Рыбакина в финале турнира WTA-500 в Штутгарде обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:1.
Рыбакина во второй раз в карьере стала чемпионкой грунтового турнира в Штутгарте, первая победа пришлась на сезон-2024.
Также стало известно, что титул в одиночном разряде принес казахстанке призовые в размере 161 310 евро (около 89,2 млн тенге по курсу на момент публикации). Также чемпионка получила специальный подарок — автомобиль от главного спонсора соревнований.
Ключи от эксклюзивного кабриолета Porsche 911 Carrera S Рыбакиной вручили во время церемонии награждения.
Ранее спортсменка заявляла, что победа в Штутгарде в 2024 году стала для нее хорошим стимулом, чтобы сдать экзамены и получить водительские права.