Мирра Андреева: «Перед матчем стараюсь представить, что я Федерер или Надаль»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что представляет, когда выходит на корт перед матчами.
"Перед матчем, когда я закрываю глаза, стараюсь представить, что я Федерер или Надаль — легенды, которые борются за каждый мяч и делают те самые удары, которые потом попадают в хайлайты. Пытаюсь представить, что я один из них, и выхожу с таким настроем. И обычно у меня в голове есть какая-то глупая песня, которую я напеваю весь матч. Это смесь этих двух ощущений.
Что напеваю? Не знаю. Каждый день разная. Но я помню, что перед моим первым матчем на US Open в голове у меня играла песня Uptown Girl, — сказала спортсменка в видео на YouTube-канале WTA.
Ранее 18-летняя россиянка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где утсупила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 5:7, 1:6.
Андреева не справилась с Рыбакиной в Штутгарте. Но старт грунтового сезона у Мирры отличный.
