Мирра Андреева: «Перед матчем стараюсь представить, что я Федерер или Надаль»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что представляет, когда выходит на корт перед матчами.

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что представляет, когда выходит на корт перед матчами.

"Перед матчем, когда я закрываю глаза, стараюсь представить, что я Федерер или Надаль — легенды, которые борются за каждый мяч и делают те самые удары, которые потом попадают в хайлайты. Пытаюсь представить, что я один из них, и выхожу с таким настроем. И обычно у меня в голове есть какая-то глупая песня, которую я напеваю весь матч. Это смесь этих двух ощущений.

Что напеваю? Не знаю. Каждый день разная. Но я помню, что перед моим первым матчем на US Open в голове у меня играла песня Uptown Girl, — сказала спортсменка в видео на YouTube-канале WTA.

Ранее 18-летняя россиянка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, где утсупила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счетом 5:7, 1:6.

Андреева не справилась с Рыбакиной в Штутгарте. Но старт грунтового сезона у Мирры отличный.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше