Павлюченкова победила украинку на «тысячнике» в Мадриде, проиграв сет 0:6

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
В финале квалификации 34-летняя россиянка победила украинку Юлию Стародубцеву, 53-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 0:6, 6:4.
Павлюченкова, вывшая 11-я ракетка мира, в нынешнем сезоне выступает неудачно. Она не выиграла пока ни одного матча в основной сетке на турнирах WTA. Россиянка сейчас занимает 116-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
Ранее в основную сетку турнира в Мадриде пробилась россиянка Алина Чараева, победившая в финале квалификации чешку Николу Бартунькову (6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6), а Анна Блинкова уступила Эльвине Калиевой из США (2:6, 6:3, 5:7).
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.