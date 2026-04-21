Россиянка Захарова проиграла в первом круге «тысячника» в Мадриде

Захарова, занимающая 79-ю строчку в рейтинге WTA, уступила колумбийке Осорио (86-я ракетка мира) в двух сетах — 0:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.
Во втором круге турнира Осорио сыграет против японки Наоми Осаки.
Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла в матче первого круга турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания).
