Рублев о поражении в финале Барселоны: «Фис слишком хорош на данный момент»

Андрей Рублев подвел итоги финала в Барселоне. В матче за титул он уступил Артуру Фису — 2:6, 6:7 (2).

Источник: Спортс‘’

— Андрей, во-первых, поздравляю тебя с отличной неделей, которая была в Барселоне. Ты сам себе как бы постоянно подсказывал, что улучшаешь свои рекорды. Как себя ощущал? Не перекрутил ли ты себя к финалу?

— Да, ощущал я себя хорошо. Наоборот, я думаю, из всех матчей, которые я провел в Барселоне, в финале все-таки в плане уровня я лучше всего смог сыграть. Но могу сказать, что Артур слишком хорош на данный момент. Мне надо доработать пару моментов, чтобы в следующий раз все немного в другую сторону сложилось. Поэтому нет — не перекрутил. В плане моей игры, думаю, из этих пяти матчей в финале я играл более раскованно, более рискованно, менее зажато. То есть, наоборот, для себя уровень был выше, чем в предыдущих матчах.

— С каким настроением ты приехал в Мадрид? И каковы первые ощущения после тренировки?

— Да, с шикарным настроением. Приехал, и ощущение после тренировки классное. Мадрид — очень хороший город, где много очень красивых и классных мест. Мне здесь нравится, плюс воспоминания, очень много крутых здесь воспоминаний, помимо самого турнира. Например, воспоминания о Кубке Дэвиса, когда мы здесь играли и в 2019-м, и в 2021 годах, когда мы тут все вместе с ребятами что-то делали. Поэтому из-за этого Мадрид у меня всегда ассоциируется с чем-то очень радостным. Просто когда приезжаешь в Мадрид, уже становится сразу хорошо, — приводит слова Рублева «Чемпионат».

Грустно: класс Рублева — уже не топ.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
