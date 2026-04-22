Винус Уильямс планирует сыграть на «Ролан Гаррос»

Ранее 45-летняя спортсменка в первом круге грунтового турнира в Мадриде уступила Кейтлин Кеведо (2:6, 4:6). В Испании Уильямс также выступит в парном разряде с Кэти Болтер.
«Да, я хочу продолжать играть на грунте. Чтобы вновь ощутить эту поверхность, мне было достаточно и такого старта», — сказала Уильямс на пресс-конференции.
При этом она подтвердила, что пропустит турнир в Риме.
«К сожалению, у меня другие обязательства, поэтому я не смогу сыграть в Риме. Я очень расстроена. Мой муж итальянец, и нам обоим грустно, что нас там не будет», — добавила экс-первая ракетка мира.
«Ролан Гаррос» в 2026-м пройдет с 19 мая по 8 июня. Игры основной сетки начнутся 25 мая.