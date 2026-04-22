Павлюченкова проиграла седьмой подряд матч в основной сетке турниров WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге 34-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила филиппинке Александре Эале, 44-й ракетке мира, со счетом 3:6, 3:6.
Следующей соперницей Эалы станет бельгийка Элизе Мертенс.
Павлюченкова, бывшая 11-я ракетка мира, в нынешнем сезоне выступает неудачно. Она проиграла все семь своих матчей в основной сетке на турнирах WTA. Россиянка сейчас занимает 116-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.