Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павлюченкова проиграла седьмой подряд матч в основной сетке турниров WTA

В первом круге «тысячника» в Мадриде российская теннисистка уступила филиппинке Александре Эале.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РБК Спорт

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В первом круге 34-летняя россиянка, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила филиппинке Александре Эале, 44-й ракетке мира, со счетом 3:6, 3:6.

Следующей соперницей Эалы станет бельгийка Элизе Мертенс.

Павлюченкова, бывшая 11-я ракетка мира, в нынешнем сезоне выступает неудачно. Она проиграла все семь своих матчей в основной сетке на турнирах WTA. Россиянка сейчас занимает 116-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.