Павлюченкова проиграла седьмой подряд матч в основной сетке турниров WTA

Павлюченкова, бывшая 11-я ракетка мира, в нынешнем сезоне выступает неудачно. Она проиграла все семь своих матчей в основной сетке на турнирах WTA. Россиянка сейчас занимает 116-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.