Касаткина проиграла шестой ракетке Украины на «тысячнике» WTA в Мадриде

Представительница Австралии Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге 28-летняя Касаткина, уступила украинке Дарье Снигур, 98-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (13:15).
В третьем сете Касаткина не реализовала четыре матчбола.
Следующей соперницей Снигур, шестой ракетки Украины, станет полька Ига Свёнтек.
Касаткина, бывшая первая ракетка России, сейчас занимает 75-е место в мировом рейтинге. На ее счету восемь титулов WTA. За Австралию Касаткина выступает с марта 2025 года.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.