«Комфортно себя чувствует»: в России оценили состояние теннисиста Медведева после срыва

«Бывают какие-то срывы, но, в любом случае, он входит в топ-10. А по набранным очкам еще зимой входил в топ-5 вообще. Этого говорит о том, что он уже в начале тура набрал приличное количество очков. В любом случае, он вышел на свой уровень, где комфортно себя чувствует», — отметил он.
8 апреля Медведев потерпел поражение во втором круге турнира ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Россиянин проиграл 90-й ракетке мира итальянцу Маттео Берриттини со счетом 0:6, 0:6. Медведев потерпел поражение за 60 минут. Для него это поражение стало первым с двойной «баранкой» на турнирах серии АТР.
После проигранного первого сета с разгромным счетом 0:6 Медведев вышел из себя и несколько раз ударил ракеткой об корт, пока она не сломалась, после чего выбросил в мусорку. Зрители на трибунах встретили его действия неодобрительным гулом.