«Комфортно себя чувствует»: в России оценили состояние теннисиста Медведева после срыва

Российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев всегда показывает определенный уровень тенниса, ниже которого не опускается. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

«Бывают какие-то срывы, но, в любом случае, он входит в топ-10. А по набранным очкам еще зимой входил в топ-5 вообще. Этого говорит о том, что он уже в начале тура набрал приличное количество очков. В любом случае, он вышел на свой уровень, где комфортно себя чувствует», — отметил он.

8 апреля Медведев потерпел поражение во втором круге турнира ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). Россиянин проиграл 90-й ракетке мира итальянцу Маттео Берриттини со счетом 0:6, 0:6. Медведев потерпел поражение за 60 минут. Для него это поражение стало первым с двойной «баранкой» на турнирах серии АТР.

После проигранного первого сета с разгромным счетом 0:6 Медведев вышел из себя и несколько раз ударил ракеткой об корт, пока она не сломалась, после чего выбросил в мусорку. Зрители на трибунах встретили его действия неодобрительным гулом.

Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
