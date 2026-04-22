Тони Надаль о травме Алькараса: «Не стоит идти на риск, у него впереди еще много лет карьеры»

«Судя по его словам, ситуация выглядит непростой. Похоже, он почти уверен в пропуске “Ролан Гаррос”.
Я думаю, все, что он говорит, абсолютно правильно: не стоит идти на риск. Сейчас скорости такие, что мяч летит очень быстро, и любое резкое движение может привести к проблемам с сухожилиями и суставами.
В его возрасте не нужно рисковать — у него впереди еще много лет карьеры, и гораздо разумнее действовать осторожно. Обычно не рекомендуют возвращаться к соревнованиям, если травма полностью не залечена, и думаю, именно так он и поступит.
Это непросто, но, на мой взгляд, Карлос правильно делает, что ставит карьеру выше желания играть прямо сейчас. Карлосу не нужно форсировать восстановление.
Даже несмотря на не самые удачные результаты на последних трех турнирах, сезон у него уже очень хороший. Он уже выиграл турнир «Большого шлема».
Если ему скажут, что его участие под вопросом, он не выйдет на корт, потому что на этом уровне нужно быть в оптимальной форме. Гораздо лучше ничего не форсировать".
Насколько страшная травма у Алькараса? Сыграет ли он на «Ролан Гаррос»?