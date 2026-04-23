«Как Медведев, я не проигрывал лет с 14»

Андрей Рублев провел отличную неделю перед связкой супертурниров Мадрид — Рим. В Барселоне, где базируется наш спортсмен, ему удалось дойти до финала ATP-500. Во втором круге он переиграл аргентинца Мариано Навоне, в третьем — Лоренцо Сонего, в четвертьфинале — Томаша Махача, в полуфинале — Хамада Меджедовича. Первых трех соперников россиянин обыграл в двух сетах, с сербом же получился затяжной матч из трех партий (в начале встречи Рублев вызывал врача из-за пореза на левой руке). Россиянин вышел в решающий матч турнира ATP впервые с мая 2025-го. Тогда в Гамбурге Андрей в двух сетах уступил Флавио Коболли. На этот раз Рублеву также не удалось взять ни одной партии у Артюра Фиса в финале. Андрей провалил первую партию и проигрывал 5:2 во второй, но затем взял четыре гейма подряд и едва не переломил ход неудачно складывающегося матча. Однако 21-летний француз не позволил нашему теннисисту подать на сет, после чего без проблем выиграл тай-брейк.