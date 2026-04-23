Лис раскритиковала немецкую спортивную журналистику: «Заголовки часто носят негативный и обесценивающий характер»

Теннисистка опубликовала скриншоты материалов, среди которых были формулировки вроде: «Ева Лис не может выбраться из спада — Штруфф может» и «Ева Лис все глубже погружается в кризис».
В ответ Лис выступила с заявлением:
"Я все чаще задаюсь вопросом, в каком направлении развивается немецкая спортивная журналистика. В целом я приветствую любое освещение спорта, особенно женского, которому долгое время не уделялось должного внимания. Однако еще важнее — это взвешенный и уважительный тон.
Я часто замечаю, что многие заголовки и комментарии изначально носят негативный характер. Критика, безусловно, важная часть спорта, но то, как она формулируется, выглядит скорее обесценивающим, чем конструктивным.
Мне кажется сомнительным, когда спортсменок оценивают с позиции, которая мало связана с реальностью на корте. Профессиональный спорт очень сложен, и его нельзя сводить к простым оценкам. Судя по разговорам с другими немецкими спортсменками, я не одна так думаю.
Очевидно, сейчас я не в лучшей форме — после паузы в два с половиной месяца. Тем не менее об этом можно говорить объективно и справедливо.
Важно подчеркнуть: я не имею в виду всех журналистов. Но особенно в своей стране на первом месте должны быть поддержка и порядок, а не сплошной негатив".
В этом сезоне Лис выиграла всего два матча из восьми. Она пропустила около двух с половиной месяцев из-за травмы правого колена.
Кроме того, в 2020 году у немки диагностировали аутоиммунное заболевание — спондилоартрит.