Шарапова о противостоянии с Сереной: «Я бы не назвала это соперничеством. Она много раз надирала мне задницу»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова рассказала, почему попросила Серену Уильямс представить ее на церемонии введения в Зал теннисной славы.

— В прошлом году вас включили в Зал славы. Это не стало сюрпризом. Но многие были удивлены, когда вы попросили Серену Уильямс представить вас. Почему? У вас ведь было очень напряженное соперничество.

— Я бы не назвала это соперничеством. Она много раз надирала мне задницу. Думаю, все в этом зале это подтвердят (смеется).

— Но вы обыграли ее на «Уимблдоне» в 17 лет, и это был один из главных моментов вашей карьеры. Она говорила, что это было одно из самых тяжелых поражений для нее.

— Да, это так.

— Так что были напряженные моменты, но почему вы выбрали именно ее?

— Она первая пришла мне в голову. Против нее у меня были одни из самых сложных матчей и одни из самых больших побед. В конечном счете между нами есть большое взаимное уважение. Я не могла представить никого другого на сцене.

— Вы сами ей позвонили?

— Да, я сама.

— У вас был ее номер?

— Да, был (смеется). После завершения карьеры мы стали гораздо ближе.

— Как прошел разговор?

— Сначала я написала ей сообщение — не хотела звонить и не получить ответа (смеется). Она сразу перезвонила. Мы разговаривали больше часа и вообще не обсуждали Зал славы до последних пяти минут. Говорили о карьере, жизни, детях, бизнесе — мы обе много инвестируем, у нас даже похожие проекты. И только в конце я сказала: «Кстати, ты не хочешь представить меня в Зале славы?».

— И она серьезно к этому подготовилась.

— Да, она подошла к этому как настоящий спортсмен. Позже она даже отдельно меня проинтервьюировала, делала заметки. Она не просто вышла и сказала пару слов — ей было важно сделать все как следует.

— Никто не знал?

— Нет, даже мой отец, который сидел рядом со мной. Я хотела, чтобы это стало сюрпризом для всех, — сказала Шарапова в интервью Гэйл Кинг для ютуб-канала TIME.

