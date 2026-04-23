Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде

Шнайдер обыграла Боусас-Манейро и вышла в третий круг турнира в Мадриде.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

В матче второго раунда посеянная под 18-м номером Шнайдер обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.

В третьем круге Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (11-й номер посева).

Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше