Шнайдер вышла в третий круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче второго раунда посеянная под 18-м номером Шнайдер обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты.
В третьем круге Шнайдер сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (11-й номер посева).
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.