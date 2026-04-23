Мирра Андреева выиграла первый матч на крупном турнире в Мадриде

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в третий круг (1/16 финала) турнира WTA 1000 в Мадриде с призовым фондом более €8 млн.
Андреева стартовала на турнире со второго раунда, где встречалась с венгеркой Панной Удварди (78-я в мировом рейтинге) и победила со счетом 7:5, 6:2.
Следующей соперницей Андреевой (8-я) будет венгерка Далма Галфи (117-я), ранее обыгравшая Анну Калинскую в двух сетах (6:3, 6:3).
Из россиянок в третий круг вышла также Диана Шнайдер, а Людмила Самсонова проведет первый матч на турнире 24 апреля.
Чемпионка турнира получит тысячу очков и более €1 млн призовых.