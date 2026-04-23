«Сегодня я представляла себя 15-летней». Мирра Андреева — о ритуале перед первым матчем в Мадриде

Мирра Андреева рассказала, с каким настроем проводила стартовый матч в Мадриде. Во втором круге 18-летняя россиянка обыграла Панну Удварди — 7:5, 6:2.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Ты говорила, что перед выходом на корт закрываешь глаза и представляешь, что играешь либо с Роджером, либо с Рафой. И еще у тебя есть песня, которую ты прокручиваешь в голове во время матча. Кто это был сегодня и какая это была песня?

— Сегодня, если честно, я пыталась представить себя, когда впервые играла здесь… Вспомнить все эти ощущения, волнение, радость. Именно это мне сегодня было нужно. Я старалась представить себя 15-летней, которая играет здесь впервые. А в последнее время во время матчей у меня в голове звучит песня Girls Just Wanna Have Fun Синди Лопер, — сказала Андреева в интервью на корте.

