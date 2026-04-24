Мирра Андреева о выкрике «Задолбало меня все» в матче с Удварди: «Вот видите, волшебное слово помогло»

— Вы в конце первого сета крикнули на весь корт «Задолбало меня все», и после этого все пошло: выиграли тот сложный сет, потом второй легко. Что за волшебное слово?
— Вот видите, сейчас правда это волшебное слово помогло! День в целом был очень негативный, я была недовольна тем, как играю.
Даже в хорошие моменты, после хороших розыгрышей подсознательно думаю: «Блин, ну сейчас-то хорошо было, сейчас-то можно себя похвалить» — и все равно негатив больше выходил наружу.
Но все равно в такие дни важно просто пытаться бороться и не давать по возможности сопернику знать, через что ты проходишь. И выигрывать такие матчи тоже очень важно, конечно, — передает слова Андреевой корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.