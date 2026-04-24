Стала известна соперница Соболенко в третьем круге «тысячника» в Мадриде

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко в третьем круге теннисного турнира категории WTA-1000 в испанской столице встретится с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан, сообщает Sputnik.
Во втором круге белоруска встречалась с американкой Пейтон Стернс и победила со счетом 7:5, 6:3.
Жаклин Кристиан в трех сетах обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 и также пробилась в третий круг соревнований в Мадриде.
Поединок между белорусской и представительницей Румынии пройдет в субботу 25 апреля.
Последний раз эти теннисистки встречались на корте на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда белоруска была сильнее со счетом 6:4, 6:1.
Турнир проходит в испанской столице с 21 апреля по 3 мая. В основной сетке одиночного разряда принимает участие 96 теннисисток.
Призовой фонд соревнований составляет более 8,2 миллионов долларов США.
Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финальном поединке прошлого года оказалась сильнее американки Кори Гауфф. Победительница турнира этого года заработает почти 1,2 миллиона долларов.
Соболенко является трехкратной победительницей Mutua Madrid Open — в 2021, 2023 и 2025 годах.