Стала известна соперница Соболенко в третьем круге «тысячника» в Мадриде

Белоруска является трехкратной победительницей Mutua Madrid Open, на нынешних соревнованиях она попытается защитить свой титул.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Пресс-служба Australian Open

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко в третьем круге теннисного турнира категории WTA-1000 в испанской столице встретится с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан, сообщает Sputnik.

Во втором круге белоруска встречалась с американкой Пейтон Стернс и победила со счетом 7:5, 6:3.

Жаклин Кристиан в трех сетах обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 и также пробилась в третий круг соревнований в Мадриде.

Поединок между белорусской и представительницей Румынии пройдет в субботу 25 апреля.

Последний раз эти теннисистки встречались на корте на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда белоруска была сильнее со счетом 6:4, 6:1.

Турнир проходит в испанской столице с 21 апреля по 3 мая. В основной сетке одиночного разряда принимает участие 96 теннисисток.

Призовой фонд соревнований составляет более 8,2 миллионов долларов США.

Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финальном поединке прошлого года оказалась сильнее американки Кори Гауфф. Победительница турнира этого года заработает почти 1,2 миллиона долларов.

Соболенко является трехкратной победительницей Mutua Madrid Open — в 2021, 2023 и 2025 годах.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше