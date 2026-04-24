Самсонова вышла в третий круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла индонезийку Джанис Тьен в матче второго круга грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 20-й сеяной турнира Самсоновой. Тьен занимает 39-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 9 минут.
В третьем круге Самсонова сыграет с победительницей встречи между чешкой Линдой Носковой (13-й номер посева) и колумбийкой Эмилианой Аранго.