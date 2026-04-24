Андреева и Шнайдер вышли во второй круг турнира WTA в Мадриде в парном разряде

МАДРИД, 24 апреля. /ТАСС/. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили представительницу Чехии Анастасию Детюк и польку Катажину Питер в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Мадриде.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу Андреевой и Шнайдер. Это их первая совместная победа в 2026 году в парном разряде. Во втором круге россиянки сыграют с представительницей Бельгии Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай.
Андреевой 18 лет, Шнайдер 22 года. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде.
Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000. В прошлом году победу в соревновании одержали россиянка Анна Калинская и представительница Румынии Сорана Кырстя.