Елена Рыбакина с волевой победы стартовала на «тысячнике» в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина с победы стартовала на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, благодаря статусу сеяной автоматически вышла во второй круг. Ее первой соперницей стала румынка Елена-Габриэла Русе — 71-я ракетка планеты.

Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Рыбакиной со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 28 минут.

За время встречи казахстанка выполнила три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов.

В третьем круге Рыбакина сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая получила 32-й номер посева.

Лучшим результатом казахстанки на турнире в Мадриде остается полуфинал в сезоне-2024. В прошлом году она вылетела в третьем круге.