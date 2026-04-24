Елена Рыбакина с волевой победы стартовала на «тысячнике» в Мадриде

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, благодаря статусу сеяной автоматически вышла во второй круг. Ее первой соперницей стала румынка Елена-Габриэла Русе — 71-я ракетка планеты.
Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Рыбакиной со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 28 минут.
За время встречи казахстанка выполнила три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов.
В третьем круге Рыбакина сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая получила 32-й номер посева.
Лучшим результатом казахстанки на турнире в Мадриде остается полуфинал в сезоне-2024. В прошлом году она вылетела в третьем круге.