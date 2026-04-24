Рыбакина — о победе в Мадриде: «Сегодня я, по сути, выжила. Это не было моим лучшим выступлением»

«Это был очень трудный матч. Сегодня я, по сути, выжила. Это не было моим лучшим выступлением, но Габриэла играла действительно хорошо. Она играла очень глубоко, агрессивно. Было очень сложно. Моя подача сегодня меня особо не выручала. Думаю, я подала нормально только последние четыре гейма. Остальное было борьбой. Я очень рада, что смогла выиграть. Надеюсь, в следующем круге я покажу лучший теннис», — сказала Рыбакина в интервью на корте.