Алькарас объявил о снятии с «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» — 2026.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Об этом 22-летний испанец сообщил в соцсетях. Также он пропустит «мастерс» в Риме.

«После результатов обследований, проведенных сегодня, мы решили, что самым разумным будет проявить осторожность и не участвовать в турнирах в Риме и на “Ролан Гаррос”, пока мы оцениваем процесс восстановления, чтобы определить, когда я смогу вернуться на корт. Это непростое время для меня, но я уверен, что выйду из него сильнее», — написал Алькарас в соцсетях.

В 2025 году Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» и турнира в Риме. Ранее вторая ракетка мира снялся с «мастерса» в Мадриде.

В 2026 году «мастерс» в Риме пройдет с 6 по 17 мая. «Ролан Гаррос» — с 18 мая по 17 июня.

В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше