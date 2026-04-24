Алькарас объявил о снятии с «Ролан Гаррос»

Об этом 22-летний испанец сообщил в соцсетях. Также он пропустит «мастерс» в Риме.
«После результатов обследований, проведенных сегодня, мы решили, что самым разумным будет проявить осторожность и не участвовать в турнирах в Риме и на “Ролан Гаррос”, пока мы оцениваем процесс восстановления, чтобы определить, когда я смогу вернуться на корт. Это непростое время для меня, но я уверен, что выйду из него сильнее», — написал Алькарас в соцсетях.
В 2025 году Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» и турнира в Риме. Ранее вторая ракетка мира снялся с «мастерса» в Мадриде.
В 2026 году «мастерс» в Риме пройдет с 6 по 17 мая. «Ролан Гаррос» — с 18 мая по 17 июня.
Узнать больше по теме
