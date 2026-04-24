Рублев проиграл в первом матче на «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в третий круг на турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
Во втором круге 28-летний Рублев, девятый сеяный, уступил чеху Виту Коприве, 66-й ракетке мира, со счетом 3:6, 4:6.
Как один из сеяных Рублев стартовал на турнире сразу со второго круга. Он впервые в карьере уступил в Мадриде в первом матче, в 2024-м Рублев выигрывал этот турнир.
Следующим соперником Копривы будет француз Артур Риндеркнеш.
Рублев занимает 12-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету 17 титулов ATP.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,235 млн завершится 3 мая.
Узнать больше по теме
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.