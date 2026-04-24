Медведев о доминировании Синнера и Алькараса: «Сейчас они далеко впереди всех»

— Многое. Синнер сейчас сильно прибавил в подаче — ее очень сложно принимать. У Карлоса — мощь ударов, особенно форхенд. И вдруг — бац, укороченный. Причем дело не только в мощности, а в том, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. Его укороченные просто отличные, и даже если ты их ждешь, нет уверенности, что выиграешь розыгрыш — они очень быстрые. В целом у них есть весь арсенал ударов, и большинство из них они выполняют лучше тебя. Поэтому защищаться против них крайне сложно, — сказал Медведев в интервью ABC.