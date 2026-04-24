Медведев о доминировании Синнера и Алькараса: «Сейчас они далеко впереди всех»

— Их сила в том, что они почти всегда играют на своем уровне — даже если это не выглядит идеально. Но даже когда они проседают, их уровень падает совсем немного. Именно поэтому они обыгрывают всех. У меня же уровень колеблется сильнее. Так что я надеюсь снова найти свою лучшую форму и попытаться их обыграть.
— Есть ли ощущение, что вы сократили отставание, стали ближе к ним?
— Если говорить о Яннике и Карлосе — нет, сейчас они далеко впереди всех. Возможно, по стабильности результатов Зверев немного ближе, поэтому он и третий в мире. Но даже ему тяжело их обыгрывать. Они остаются на вершине. Сейчас разрыв огромный, но это не проблема — они просто играют очень хорошо, а тебе остается стараться показывать свой максимум.
— Что больше всего раздражает в матчах против них?
— Многое. Синнер сейчас сильно прибавил в подаче — ее очень сложно принимать. У Карлоса — мощь ударов, особенно форхенд. И вдруг — бац, укороченный. Причем дело не только в мощности, а в том, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. Его укороченные просто отличные, и даже если ты их ждешь, нет уверенности, что выиграешь розыгрыш — они очень быстрые. В целом у них есть весь арсенал ударов, и большинство из них они выполняют лучше тебя. Поэтому защищаться против них крайне сложно, — сказал Медведев в интервью ABC.