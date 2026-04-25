Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Хачанов обыграл Уолтона во втором раунде «Мастерса» в Мадриде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Адама Уолтона в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 16-й ракетки мира. Уолтон занимает 117-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем встречи между представляющим США Мартином Даммом (126) и чехом Якубом Меншиком (27).