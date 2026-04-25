Третья ракетка России проиграла чемпионке ОИ на «тысячнике» в Мадриде

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
В третьем круге 22-летняя россиянка, 18-я сеяная, уступила швейцарке Белинде Бенчич, 12-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:7 (6:8).
Следующей соперницей Бенчич, олимпийской чемпионки Токио, станет американка Хейли Баптист или итальянка Джасмин Паолини.
Шнайдер занимает 19-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки