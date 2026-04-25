Третья ракетка России проиграла чемпионке ОИ на «тысячнике» в Мадриде

Диана Шнайдер в третьем круге уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 2:6, 6:7 (6:8).

Все о звездах российского тенниса
Источник: РБК Спорт

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В третьем круге 22-летняя россиянка, 18-я сеяная, уступила швейцарке Белинде Бенчич, 12-й ракетке мира, со счетом 2:6, 6:7 (6:8).

Следующей соперницей Бенчич, олимпийской чемпионки Токио, станет американка Хейли Баптист или итальянка Джасмин Паолини.

Шнайдер занимает 19-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

Узнать больше по теме
Биография Дианы Шнайдер: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис сегодня, к радости болельщиков, представлен громкими именами не только в мужской части соревнований. Вот уже несколько лет среди девушек с лучшей стороны себя показывают Мирра Андреева и Диана Шнайдер. И если о первой говорят слишком часто как о преемнице Марии Шараповой, то вторую, иногда, незаслуженно забывают. Мы исправим этот недочет и приоткроем завесу тайны над биографией одаренной спортсменки.
Читать дальше