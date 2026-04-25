Андреева четвертый раз подряд вышла в ⅛ финала «тысячника» в Мадриде

Первая ракетка России в третьем круге легко обыграла венгерку Далму Галфи.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РБК Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В третьем круге 18-летняя Андреева, девятая сеяная, победила венгерку Далму Галфи, 117-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей россиянки станет еще одна венгерка Анна Бондарь (63-й номер рейтинга WTA).

Андреева в Мадриде дошла до ⅛ финала уже четвертый раз подряд. В предыдущие два года она выбывала на стадии ¼ финала.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

