Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Мадриде

Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
В четвертьфинале россиянки сыграют с победительницами матча Алдила Сутджиади/Джаниче Чен (Индонезия) — Кристина Букша/Николь Меличар-Мартинес (Испания/США, 6).
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай в четвертьфинале турнира в Мадриде в парном разряде — 7:5, 6:3.
