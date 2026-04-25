«Согласен с Рублевым: грунт — это и есть настоящий теннис». Интервью с Кареном Хачановым

Карен Хачанов, идущий сейчас 16-м в рейтинге АТР, пережил не лучшие недели в карьере, проиграв три матча подряд и пять — из последних шести. Но «мастерс» в Мадриде он начал очень уверенной победой в двух сетах над австралийцем Адамом Уолтоном. По ходу игры вообще не возникало впечатления, что игра может переломиться в пользу соперника нашего теннисиста. И после игры Хачанов, к которому из журналистов в смешанной зоне подошли только трое его соотечественников, включая корреспондента «СЭ», был определенно удовлетворен своей игрой. Но я задал ему два вопроса, этого матча не касавшиеся.
На грунте на «бум» не выиграешь
— Андрей Рублев сказал, что теннис на грунте — это и есть настоящий теннис. Насколько понимаю, вам это покрытие тоже нравится. Согласны с вашим другом? — спрашиваю Хачанова.
— Согласен на сто процентов! Тот же хард с его быстрыми мячами — совсем другой. На грунте ты не можешь уповать просто на силу — «подача — удар». Тут ты на «бум» не выиграешь. На грунте ты должен выгрызать розыгрыши, что-то придумывать, играть четко, по плану и тактике. Понятное дело, что иногда ты будешь стрелять и действовать агрессивно. Но в общем ты должен переигрывать соперника и выгрызать розыгрыши. Поэтому и согласен с Андреем.
— Вас тренирует близкий друг — Евгений Донской. Насколько сложно работать с человеком, с которым вас связывает что-то большее, чем профессия?
— Мы работаем вместе уже почти полтора года. Изначально Женя думал заканчивать карьеру игрока, съездил со мной на один-два турнира. Он ни с кем никогда не работал — и сразу начал со мной.
Получается, именно тренерского опыта у него не было, но в моей голове сидело, что его наставничество и понимание тенниса может мне помочь. По ходу моей карьеры мы с ним как друзья часто разговаривали, он давал какие-то советы со стороны. И мне это было близко. Поэтому и решили начать работать. Да, мы очень близкие друзья. Но мне нравится то, как он видит мою игру.
Нет волшебной палочки, которой взмахнешь — и завтра все поменяется
— Поздравляем с первой победой за последнее время и с тем, что она получилась уверенной. Чего ожидали от этой игры и что получили?
— Матч получился достаточно хорошим. Мы с Уолтоном ни разу не играли, поэтому тяжело было чего-то ожидать. Посмотрели пару его матчей, чтобы примерно понимать картинку игры, и рад, что сегодня удалось выиграть после таких напряженных, стрессовых недель, и сделать это вполне уверенно. Это в любом случае позитивный момент для старта.
— Было много затяжных розыгрышей, и в большинстве из них вы брали верх. За счет чего?
— Тут больших секретов нет. Разница в том, что в такие моменты ты или берешь возможности, которые тебе предоставляются, или нет. Чем больше проводишь хороших геймов на приеме и подготавливаешь благоприятную ситуацию, тем больше оказываешь давления на подающего соперника. А дальше уже вопрос близких геймов — реализуешь свои шансы или нет. Сегодня мне это удавалось, и отчасти из-за этого получилась уверенная победа.
— Вы сказали о стрессовых, депрессивных неделях…
— В депрессию, слава Богу, не впадаю. Бывает, конечно, как у всех, взлеты и падения. Назовем это так.
— Кто из таких ситуаций больше всех помогает вам выбраться — именно Донской?
— Если ты сам себе не поможешь — никто тебе не поможет. Ты на опыте по ходу карьеры понимаешь, чего в определенный момент тебе не хватает, что не так работает. И я знаю, что все идет через работу, через тренировки. Нет такого секрета, волшебной палочки, которой взмахнешь — и завтра все поменяется.
Перепрограммирование своих мыслей, головы — самая сложная часть тенниса, да и, думаю, спорта вообще. Каждую неделю все может поменяться — как в лучшую, так и в худшую сторону, и ты должен быть к этому готов и правильно реагировать. Порой начинаешь где-то эмоционально подсаживаться, где-то — физически уставать. Иной раз вроде все сделал правильно — но не получилось. Вот и устаешь каждый день со всеми этими мыслями существовать и передвигаться.
Основное — ты должен получать удовольствие. Как только ты понимаешь, что из-за давления и всего остального ты получаешь меньше удовольствия, потому что работаешь на результат, — идет обратная реакция. Это надо контролировать — чтобы ты всегда был на заряде, энергии и желании.
Заявиться в пару с Рублевым не позволило расписание
— Вы с Рублевым вроде изначально были заявлены на пару, но снялись?
— Нет, мы здесь вообще не были заявлены.
— Почему? У вас же хорошо вместе получается.
— Еще в прошлом году в Мадриде пары почему-то стали начинать позже. «Мастерсы» идут три недели, и их решили начинать на второй. Мы обычно любили стартовать с пары, чтобы почувствовать условия. И дальше если играем хорошо, то можем продолжить — уже по ситуации. А тут начинать в понедельник-вторник пару, когда ты уже играешь в одиночке… Если в ней проиграл, то тем более оставаться смысла нет. Из-за такого расписания и решили не заявляться.
— Вы и в одиночке первый матч провели только в субботу. Учитывая поражение в первом круге предыдущего турнира, подготовка к Мадриду получилась долгой. Как вы ее воспринимали?
— Мы все понимаем, что форма набирается через тренировки, а потом через матчи. Чем больше матчей проводишь, тем лучше ощущаешь себя на корте и знаешь, что тебе делать. Эти длинные турниры хороши, когда ты играешь хорошо. А если не очень, то, с одной стороны, можешь побольше побыть дома и потренироваться, но, с другой, тяжело войти в форму. Потому что у тебя пропадает именно матчевая динамика. Перерывы получаются большие — неделя, десять дней. Ты готов быстрее и больше играть, но турниров нет. Поэтому все зависит от того, насколько результативно ты выступаешь.
Игорь Рабинер