«Согласен с Рублевым: грунт — это и есть настоящий теннис». Интервью с Кареном Хачановым

Карен Хачанов, идущий сейчас 16-м в рейтинге АТР, пережил не лучшие недели в карьере, проиграв три матча подряд и пять — из последних шести. Но «мастерс» в Мадриде он начал очень уверенной победой в двух сетах над австралийцем Адамом Уолтоном. По ходу игры вообще не возникало впечатления, что игра может переломиться в пользу соперника нашего теннисиста. И после игры Хачанов, к которому из журналистов в смешанной зоне подошли только трое его соотечественников, включая корреспондента «СЭ», был определенно удовлетворен своей игрой. Но я задал ему два вопроса, этого матча не касавшиеся.