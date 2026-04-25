Андреева и Шнайдер рассказали, как проводят время в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали российским журналистам, как в условиях жесткого графика Madrid Open проводят время в столице Испании.

Источник: Clive Brunskill/Getty Images

Андреева: — Наши любимые места — это комната для восстановления и физио. Просто лежишь там и кайфуешь.

Шнайдер: — Я сегодня приехала на стадион в восемь утра. Сейчас мы с вами разговариваем в семь вечера. И когда проводить время в городе?

— Бывают же дни, когда у вас нет матчей.

Шнайдер: — Тогда тренируемся.

Андреева: — Тренируемся, идем в спортзал, на физио. Когда приезжаем домой — уже тоже вечер.

Шнайдер: — А перед матчем уже не хочется никуда идти, хочется отдыхать.

Андреева: — Да, перед матчем никому не хочется никуда идти. Всем хочется полежать в кровати и просто посмотреть сериал какой-нибудь. И все.

— Когда в один день проводите, помимо парного, и свои одиночные матчи, успеваете их обсудить?

Андреева: — Мне кажется, чаще всего просто не разговариваем про одиночку, если кто-то проиграл. По-моему, однажды в Брисбене я проиграла, потом Диана играла — и она уже чувствовала, что лучше со мной не надо про одиночку разговаривать.

Шнайдер: — Мне кажется, мы спокойны и переключаемся нормально. Чувствуем эту тонкую грань.

25 апреля Андреева и Шнайдер обыграли бельгийку Элису Мертенс и китаянку Чжан Шуай (7:5, 6:3) в четвертьфинале парного турнира в Мадриде.

В одиночном турнире Андреева вышла в четвертый круг, обыграв венгерку Далму Галфи со счетом 6:3, 6:2. Шнайдер в третьем круге уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 2:5, 6:7 (6:8).

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
