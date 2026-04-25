Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Он в трех сетах переиграл представителя Венгрии Фабиана Марожана.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МАДРИД, 25 апреля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победил представителя Венгрии Фабиана Марожана в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 7-м номером. Соперником россиянина в следующем круге станет Николай Будков Кьер из Норвегии.

Медведеву 30 лет, он является 10-й ракеткой мира, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Соревнование в Мадриде относится к серии «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проводятся на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составит €8,2 млн. Его действующим победителем является норвежец Каспер Рууд. Из россиян выигрывали Марат Сафин (2004) и Андрей Рублев (2024).

