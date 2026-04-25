Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атман о том, почему не получил штраф за затяжку времени в матче с Эмбером: «Нужно спрашивать у судьи. Я тут ни при чем»

Теренс Атман высказался о победе над Юго Эмбером во втором круге турнира в Мадриде — 7:6 (3), 7:6 (5).

Источник: Спортс‘’

По ходу второго сета француз испытывал судороги, а на тай-брейке при счете 2:4 упал на корт и кричал от боли.

— Мне пришлось выбраться из ада, чтобы сегодня победить. Я сделал все, что мог, и мне пришлось бороться с судорогами по всему телу. Но победа в двух сетах — это прекрасно.

Я действительно был в тяжелом физическом состоянии, просто пытался выжить. Я старался бороться изо всех сил, дышать, брать время между розыгрышами, чтобы максимально восстановиться за 25 секунд. Время летело быстро, но я успевал, чтобы быть готовым к подаче или приему.

Иногда чувствовал судороги по всему телу, а иногда становилось лучше. Найти баланс сложно, но я сделал все, что мог, и делал бы то же самое, если бы пришлось играть третий сет и бороться за восстановление.

— Понимаете ли вы, почему Эмбер и его команда жалуются, что судья не наказал вас потерей очков?

— Да, я прекрасно понимаю. Но, к сожалению, это вещи, которые я не контролирую. Нужно спрашивать у судьи, почему он не дал мне штраф за затяжку времени. Я тут ни при чем.

Я просто пытался бороться с тем, что есть на данный момент. Я не специально падал на корт, я действительно больше не мог стоять на ногах. Я стараюсь как можно лучше соблюдать правила.

— Вас освистали после матча.

— Это тяжело, потому что мне удалось победить боль. А дальше — понимают люди или нет, это уже не от меня зависит. Я просто старался выложиться на максимум и выиграть матч. Свист — это часть спорта. Такое происходит в спорных ситуациях. Это просто нужно принять.