Атман о том, почему не получил штраф за затяжку времени в матче с Эмбером: «Нужно спрашивать у судьи. Я тут ни при чем»

По ходу второго сета француз испытывал судороги, а на тай-брейке при счете 2:4 упал на корт и кричал от боли.
— Мне пришлось выбраться из ада, чтобы сегодня победить. Я сделал все, что мог, и мне пришлось бороться с судорогами по всему телу. Но победа в двух сетах — это прекрасно.
Я действительно был в тяжелом физическом состоянии, просто пытался выжить. Я старался бороться изо всех сил, дышать, брать время между розыгрышами, чтобы максимально восстановиться за 25 секунд. Время летело быстро, но я успевал, чтобы быть готовым к подаче или приему.
Иногда чувствовал судороги по всему телу, а иногда становилось лучше. Найти баланс сложно, но я сделал все, что мог, и делал бы то же самое, если бы пришлось играть третий сет и бороться за восстановление.
— Понимаете ли вы, почему Эмбер и его команда жалуются, что судья не наказал вас потерей очков?
— Да, я прекрасно понимаю. Но, к сожалению, это вещи, которые я не контролирую. Нужно спрашивать у судьи, почему он не дал мне штраф за затяжку времени. Я тут ни при чем.
Я просто пытался бороться с тем, что есть на данный момент. Я не специально падал на корт, я действительно больше не мог стоять на ногах. Я стараюсь как можно лучше соблюдать правила.
— Вас освистали после матча.
— Это тяжело, потому что мне удалось победить боль. А дальше — понимают люди или нет, это уже не от меня зависит. Я просто старался выложиться на максимум и выиграть матч. Свист — это часть спорта. Такое происходит в спорных ситуациях. Это просто нужно принять.