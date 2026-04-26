Медведев об уровне уверенности после поражения 0:6, 0:6: «Если бы дольше оставался в том матче, я бы и в Мадриде сразу проиграл»

— По ощущениям, я играл в нереально хороший теннис, только с небольшой просадкой во втором сете. Но это бывает, когда у тебя не полный уровень уверенности в себе. А у меня он точно сейчас не полный, после предыдущего матча [поражения 0:6, 0:6 от Маттео Берреттини в Монте-Карло]. Так что рад просто выиграть первый матч на грунте.
— Сколько времени та игра провела в вашей голове: дни, недели?
— Пара дней, ну может, неделя. Если бы я дольше оставался в том матче, я бы и в Мадриде сразу проиграл. Надо было перегруппироваться, перефокусироваться — рад, что получилось, судя по этому мадридскому матчу.
— А этот матч поможет нарастить уверенность?
— Да, но в теннисе нужно много таких матчей, чтобы уверенность действительно выросла. Важнее самого результата тут именно уровень игры, это в большей степени дает уверенность. Я понимаю: если буду так играть, смогу победить многих соперников. Они меня тоже, конечно, если сами будут хорошо играть, но это уже устройство тенниса в целом.
— Над чем вы смеялись с Марожаном у сетки?
— Был очень странный матчбол, когда мяч ударился в трос и через него перелетел. Но и у него, по-моему, в этом матче были похожие моменты, когда сетка ему помогла. Я сказал, что предпочел бы, чтобы этот мяч не касался троса, просто перелетел сетку, чтобы он пробил с лета. Сказал «извини», но он сказал, что извиняться вообще не за что. Очень приятный парень вообще.
— В этом матче было много поводов побеситься: сам ход игры, эти нетболы Марожана, потом еще тополиный пух всюду. Но вы на болельщиков злились. Как оцените самого себя в плане контроля эмоций: на троечку, на четверочку?
— По пятибалльной, надеюсь? Не по десятибалльной?
— Допустим.
— Ну, наверно, на… Вот я хотел сказать, что на четверку, но смотрите: то, что было во втором сете [предупреждение за агрессию по отношению к болельщикам] — это на двойку, но весь остальной матч, кроме этого эпизода, когда все наложилось, на пятерку. Поэтому в итоге даже четыре с половиной: тяжелый матч все равно выиграл, смог вернуться и дожать. Конечно, хотелось бы без этого провала во втором сете, но хорошо все, что хорошо кончается, — передает слова Медведева корреспондент «Спортса» Андрей Васильев.
Офигеть, Медведев проиграл 0:6, 0:6.