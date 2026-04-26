Медведев об уровне уверенности после поражения 0:6, 0:6: «Если бы дольше оставался в том матче, я бы и в Мадриде сразу проиграл»

— Ну, наверно, на… Вот я хотел сказать, что на четверку, но смотрите: то, что было во втором сете [предупреждение за агрессию по отношению к болельщикам] — это на двойку, но весь остальной матч, кроме этого эпизода, когда все наложилось, на пятерку. Поэтому в итоге даже четыре с половиной: тяжелый матч все равно выиграл, смог вернуться и дожать. Конечно, хотелось бы без этого провала во втором сете, но хорошо все, что хорошо кончается, — передает слова Медведева корреспондент «Спортса» Андрей Васильев.