Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде

Кори Гауфф вышла в IV круг турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв Сорану Кырстю.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

В матче третьего круга Гауфф, посеянная под третьим номером, обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (25-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту.

В четвертом раунде Гауфф, которая является финалисткой прошлогоднего турнира, сыграет против чешки Линды Носковой (13).