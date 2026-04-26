Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче третьего круга Гауфф, посеянная под третьим номером, обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (25-й номер посева) со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту.
В четвертом раунде Гауфф, которая является финалисткой прошлогоднего турнира, сыграет против чешки Линды Носковой (13).