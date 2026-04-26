Александр Бублик с победы стартовал в парном турнире в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел во второй круг парного грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Спортсмен, занимающий 601-е место в парном мировом рейтинге, заявился на «Мастерс» вместе с австралийцем Марком Полмансом — 52-й ракеткой мира. В первом круге им противостояли бразильцы Орландо Лус и Рафаэл Матос.

Матч дошел до чемпионского тай-брейка. Итоговый счет — 6:3, 6:7 (4:7), 10:6 в пользу Бублика и Полманса.

Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. За это время казахстанец и австралиец выполнили шесть эйсов, допустили две двойные ошибки и реализовали один из четырех брейк-пойнтов.

Во втором круге Бублик и Полманс встретятся с сальвадорцем Марсело Аревало и хорватом Мате Павичем, которые получили пятый номер посева.

Напомним, днем ранее казахстанец вылетел из одиночного турнира после первого же матча.