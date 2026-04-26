Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На турнире в Мадриде заболели несколько игроков, некоторые из них снялись. Причиной может быть вирус или отравление тако

Теннисисты снимаются с турнира в Мадриде из-за отравления, вызванного тако с креветками, сообщает Punto de Break.

Напомним, вчера по ходу матча снялась Ига Швентек. Но на пресс-конференции она сообщила, что плохо себя чувствует из-за вирусного заболевания. Помимо польки, по причине болезни снялись Марин Чилич и Мэдисон Киз. Корентен Муте также извинился в соцсетях после поражения, сказав, что плохо себя чувствовал из-за заражения вирусом.

Людмила Самсонова также не смогла выйти сегодня на матч, но причина неизвестна.

Коко Гауфф тошнило сегодня во время встречи с Сораной Кырстей. Корреспондент Спортса«» Андрей Васильев передает, что, со слов американки, она не ела тако с креветками, зато рядом с ее номером находится номер игрока, который заболел. Васильев также сообщает, что подтверждения и реакции турнира пока нет.

Почему Гауфф вырвало в цветы прямо по ходу матча? ?