На турнире в Мадриде заболели несколько игроков, некоторые из них снялись. Причиной может быть вирус или отравление тако

Напомним, вчера по ходу матча снялась Ига Швентек. Но на пресс-конференции она сообщила, что плохо себя чувствует из-за вирусного заболевания. Помимо польки, по причине болезни снялись Марин Чилич и Мэдисон Киз. Корентен Муте также извинился в соцсетях после поражения, сказав, что плохо себя чувствовал из-за заражения вирусом.
Людмила Самсонова также не смогла выйти сегодня на матч, но причина неизвестна.
Коко Гауфф тошнило сегодня во время встречи с Сораной Кырстей. Корреспондент Спортса«» Андрей Васильев передает, что, со слов американки, она не ела тако с креветками, зато рядом с ее номером находится номер игрока, который заболел. Васильев также сообщает, что подтверждения и реакции турнира пока нет.
