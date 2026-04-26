Елена Рыбакина обыграла олимпийскую чемпионку на турнире в Мадриде

Спортсменка, занимающая второе место в мировом рейтинге, в третьем круге встретилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь — 36-й ракеткой планеты и олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в одиночном разряде.
Матч продлился максимальные три сета и завершился волевой победой Рыбакиной со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту.
За время встречи казахстанка выполнила семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.
В четвертом круге Рыбакина сыграет с победительницей матча между австрийкой Анастасией Потаповой и латвийкой Еленой Остапенко.