Рыбакина после победы над Чжэн: «Все как-то складывалось в ее пользу. Рада, что я воспользовалась шансом во втором сете»

"Честно говоря, мне кажется, что уровень в этом матче был выше, чем в первом, моя подача была лучше.
Но Циньвэнь — сильная соперница. Она подавала просто отлично. Она принимала все мои подачи. Не думаю, что сегодня проблема была в подаче. Разве что я, возможно, могла бы лучше попадать.
Двойная ошибка в первом гейме, безусловно, не помогла. Мне кажется, что все как-то складывалось в ее пользу. Она выполнила несколько невероятных ударов в сложные моменты, пробила навылет по линиям.
Я рада, что воспользовалась своим шансом во втором сете. Я боролась, пытаясь не отставать в счете. Почему-то снова получился матч из трех сетов, но я довольна.
Атмосфера просто сумасшедшей. Здесь много болельщиков. Это приятно. Они очень активны во время игры. Я рада, атмосфера была действительно классной. С нетерпением жду следующего матча", — сказала Рыбакина в интервью на корте.