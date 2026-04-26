Рыбакина после победы над Чжэн: «Все как-то складывалось в ее пользу. Рада, что я воспользовалась шансом во втором сете»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Циньвэнь Чжэн. Казахстанка обыграла ее в третьем круге тысячника в Мадриде — 4:6, 6:4, 6:3.

"Честно говоря, мне кажется, что уровень в этом матче был выше, чем в первом, моя подача была лучше.

Но Циньвэнь — сильная соперница. Она подавала просто отлично. Она принимала все мои подачи. Не думаю, что сегодня проблема была в подаче. Разве что я, возможно, могла бы лучше попадать.

Двойная ошибка в первом гейме, безусловно, не помогла. Мне кажется, что все как-то складывалось в ее пользу. Она выполнила несколько невероятных ударов в сложные моменты, пробила навылет по линиям.

Я рада, что воспользовалась своим шансом во втором сете. Я боролась, пытаясь не отставать в счете. Почему-то снова получился матч из трех сетов, но я довольна.

Атмосфера просто сумасшедшей. Здесь много болельщиков. Это приятно. Они очень активны во время игры. Я рада, атмосфера была действительно классной. С нетерпением жду следующего матча", — сказала Рыбакина в интервью на корте.