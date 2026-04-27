Гауфф о том, что игроки болеют на турнире в Мадриде: «Вроде бы в городе в целом гуляет вирус — отсюда все и идет, думаю»

В какой-то момент матча чувствовала, что я сейчас просто упаду. По ходу какого-то розыгрыша казалось, что меня вырвет прямо во время игры. Очевидно, что ходит какой-то вирус, точно не у меня одной проблемы с животом. Плюс вроде бы в городе в целом гуляет вирус — отсюда все и идет, думаю. Судя по всему, напрямую это не связано с тем, что мы едим, хотя слышала такую версию. Предполагаю, от кого могла заразиться: у меня номер по соседству с другим игроком, который тоже заболел. Я до этого бывала на турнирах, где многие болели, но меня раньше никогда не касалось.