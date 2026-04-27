Гауфф о том, что игроки болеют на турнире в Мадриде: «Вроде бы в городе в целом гуляет вирус — отсюда все и идет, думаю»

"Утром все было нормально. Ночью ловила странноватые ощущения: тревога, нервы — я приняла мелатонин и уснула. Я вообще с трудом понимаю, когда что-то с организмом происходит, обычно никому ничего не говорю — хотя тут точно надо было обсудить с физиотерапевтом.
В какой-то момент матча чувствовала, что я сейчас просто упаду. По ходу какого-то розыгрыша казалось, что меня вырвет прямо во время игры. Очевидно, что ходит какой-то вирус, точно не у меня одной проблемы с животом. Плюс вроде бы в городе в целом гуляет вирус — отсюда все и идет, думаю. Судя по всему, напрямую это не связано с тем, что мы едим, хотя слышала такую версию. Предполагаю, от кого могла заразиться: у меня номер по соседству с другим игроком, который тоже заболел. Я до этого бывала на турнирах, где многие болели, но меня раньше никогда не касалось.
Это непросто, конечно, когда не знаешь, кто тоже болеет, а кто здоров. Я вроде бы и руки санитайзером обрабатывала, и мыла все тщательно — но иногда трудно избежать проблемы, если народу так много, и все постоянно в общих зонах«, — передает слова американки корреспондент Спортса»" Андрей Васильев.
