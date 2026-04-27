Потапова победила Остапенко и сыграет с Рыбакиной в четвертом круге турнира в Мадриде

Представительница Австрии Анастасия Потапова победила латвийку Елену Остапенко в матче третьего круга турнира в Мадриде — 4:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. 25-летняя Потапова (56-й номер мирового рейтинга) выполнила 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-поинтов. На счету ее 28-летней соперницы (40-я ракетка мира) 4 подачи навылет, 9 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-поинтов (из 12).
В четвертом круге Потапова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Мадрид (Испания).
Турнир WTA Mutua Madrid Open.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Третий круг.
Анастасия Потапова (Австрия, LL) — Елена Остапенко (Латвия, 21) — 4:6, 6:4, 6:4.
