Даниил Медведев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде

МАДРИД, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победил Николая Будков Кьера из Норвегии в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 7-м номером. Будков Кьер пробился в основную сетку через квалификацию. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между парагвайцем Даниэлем Вальехо (пробился через квалификацию) и итальянцем Флавио Коболли (10-й номер посева).
Медведеву 30 лет, он занимает 10-е место в мировом рейтинге, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Соревнование в Мадриде относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проводятся на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является норвежец Каспер Рууд. Из россиян выигрывали Марат Сафин (2004) и Андрей Рублев (2024).