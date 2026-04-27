Соболенко о победе над Осакой: «Был невероятный уровень игры. Мне немного повезло в паре розыгрышей»

Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2 в пользу первой ракетки мира.
«Был невероятный уровень игры, она сыграла просто потрясающе. Мне кажется, что в третьем сете мне просто немного повезло в паре розыгрышей, поэтому все закончилось так быстро, но в целом это была действительно невероятная борьба. Рада, что она навязала такую борьбу. Мне пришлось бороться, повысить уровень своей игры. Я довольна своим выступлением», — сказала Соболенко в интервью на корте.
В четвертьфинале «тысячника» белоруска сыграет с американкой Хейли Баптист. Матч пройдет во вторник, 28 апреля.
