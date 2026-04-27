Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева вышла в ¼ финала «тысячника» в Мадриде

В матче четвертого круга Андреева обыграла венгерку Анну Бондарь со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в ¼ финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В матче четвертого круга Андреева, девятая сеяная, обыграла 63-ю ракетку мира венгерку Анну Бондарь со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

В четвертьфинале 18-летняя россиянка сыграет против канадки Лейлы Фернандес (24-й номер посева).

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

