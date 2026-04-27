Мирра Андреева вышла в ¼ финала «тысячника» в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в ¼ финала турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
В матче четвертого круга Андреева, девятая сеяная, обыграла 63-ю ракетку мира венгерку Анну Бондарь со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).
В четвертьфинале 18-летняя россиянка сыграет против канадки Лейлы Фернандес (24-й номер посева).
Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн завершится 2 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.