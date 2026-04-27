18-летняя Мирра Андреева: я не чемпионка, я лузер

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в ¼ финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв Анне Бондар из Венгрии.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Встреча, которая продолжалась почти три часа, завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5).

В третьем сете россиянка выигрывала 5:1, но затем уступила пять геймов подряд.

«Я не чемпионка, я лузер. Я проиграю этот матч, вот увидите», — сказала Андреева своему боксу, но затем собралась и выиграла встречу.

В ¼ финала Андреева сыграет с Лейлой Фернандес из Канады.

Турнир WTA 1000 в Мадриде проходит с 19 апреля по 2 мая. Действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
