Медведев объяснил, почему отказался тренироваться на кортах «Сантьяго Бернабеу»: «Идея крутая, но я не стал»

На них уже тренировались Янник Синнер, Ига Свентек и некоторые другие известные теннисисты.
— Предлагали, как и, думаю, многим другим тоже, — сказал Медведев. — Но я не стал. Во-первых, даже когда мы играем на том же стадионе (Caja Magica), тренировочные корты сильно отличаются от центрального, центральный — от третьего и так далее. А на «Бернабеу» просто страшно, что там вообще всё будет по-другому, и это повлияет на игру. А так идея крутая, конечно.
В понедельник, 27 апреля Медведев победил норвежца Николая Будкова Кьера (6:3, 6:2) и вышел в ⅛ финала «мастерса» в Мадриде. Следующим соперником россиянина станет победитель матча Даниэль Вальехо — Флавио Коболли.